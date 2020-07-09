Транспортная инспекция нашла 1,7 тыс. нарушений в работе такси за январь - май, сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Инспекторы проверили около 2 тыс. такси и выявили 1,7 тыс. нарушений законодательства в области транспортной деятельности. Это результаты контрольных мероприятий за январь - май текущего года", - отметила Ирина Яблонская.

Статистика показала, что перевозчики такси чаще всего не оформляют автомобиль соответствующим образом, не проходят техосмотр, не устанавливают таксометр, не включают аппарат либо он вовсе неисправен. Наряду с другими нарушениями у водителей зачастую отсутствуют необходимые документы, которые, в том числе, должны подтверждать определенную квалификацию, позволяющую перевозить пассажиров такси.

С претензиями к оформлению авто и вопросами по оплате услуг такси в инспекцию обращаются граждане. "Разбирательства проводятся по всем заявлениям с непосредственным участием водителя. Если выявляются нарушения законодательства о транспортной деятельности, то к перевозчикам применяются меры предупредительного, профилактического или административного характера, выдаются предписания об устранении нарушений - их выписано более 380 за пять месяцев. Если нарушения не устраняются, в соответствии со ст.23.4 КоАП применяется административная мера", - рассказала пресс-секретарь.

belta.by