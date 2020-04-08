Трансляция выступления министра здравоохранения Владимира Караника начнется в 13 часов
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Сегодня (8 апреля) в 13 часов начнется стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" министра зравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника.
В мероприятии также примут участие главные врачи 1-ой и 6-ой городских клинических больниц г.Минска председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов и Игорь Юркевич.
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