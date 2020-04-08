0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19

Трансляция выступления министра здравоохранения Владимира Караника начнется в 13 часов

41 0

Трансляция выступления министра здравоохранения Владимира Караника начнется в 13 часов

Сегодня (8 апреля) в 13 часов начнется стрим "Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19" министра зравоохранения Республики Беларусь Владимира Караника.

В мероприятии также примут участие главные врачи 1-ой и 6-ой городских клинических больниц г.Минска председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов и Игорь Юркевич.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости