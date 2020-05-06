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Общество

Традиционная субботняя «прямая телефонная линия» 9 мая проводиться не будет

mogilevnews.by 51 0

Традиционная субботняя «прямая телефонная линия» 9 мая проводиться не будет

В связи с государственным праздником, Днем Победы, «прямая телефонная линия» в Могоблисполкоме, горисполкомах и администрациях районов Могилева и Бобруйска, а также в райисполкомах Могилевской области,  с ближайшую субботу - 9 мая - проводиться не будет.

Как сообщили в Могоблисполкоме, следующая «прямая телефонная линия» состоится в субботу, 16 мая. Ее проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Пархамович. С 9.00 до 12.00 он ответит на вопросы жителей области. Курируемые направления: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное  и коммунальное  хозяйство, чрезвычайные  ситуации,   связь, транспорт и коммуникации, сбор,  переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

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