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Экономика

Топливо с 23 февраля на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку

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Топливо с 23 февраля на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку

Топливо с 23 февраля на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Топливо с 23 февраля на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Цена бензина  АИ-98-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br1,82, АИ-92-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,82.

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