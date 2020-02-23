Топливо с 23 февраля на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку
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Топливо с 23 февраля на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Топливо с 23 февраля на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-98-К5-Евро составит Br2,04, АИ-95-К5-Евро - Br1,82, АИ-92-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,82.
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