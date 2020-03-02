Топливо с 1 марта на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку
belta.by 22 0
Топливо с 1 марта на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Топливо с 1 марта на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-98-К5-Евро составит Br2,05, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-92-К5-Евро - Br1,73, ДТ - Br1,83.
Смотрите также: Более $61 млн компенсации из-за грязной нефти Беларусь может получить от РФ — «Белнефтехим»
Подписывайтесь на нас в Telegram, Facebook, Instagram, Одноклассники, В Контакте.
также
-
Из турецкого порта 5-6 марта Азербайджанская Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси
-
Топливо с 1 марта на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку
-
Почти 200 тонн условного топлива сэкономили за январь на заводе массовых шин в Бобруйске
-
С начала года в бюджет Бобруйска поступило 23,5 млн рублей
-
Более $61 млн компенсации из-за грязной нефти Беларусь может получить от РФ — «Белнефтехим»