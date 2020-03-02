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Экономика

Топливо с 1 марта на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку

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Топливо с 1 марта на АЗС в Беларуси дорожает на 1 копейку

Топливо с 1 марта на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Топливо с 1 марта на автозаправочных станциях Беларуси увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Цена бензина  АИ-98-К5-Евро составит Br2,05, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-92-К5-Евро - Br1,73, ДТ - Br1,83.

Смотрите также: Более $61 млн компенсации из-за грязной нефти Беларусь может получить от РФ — «Белнефтехим»

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