Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку

Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белнефтехима".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,68, АИ-95-К5-Евро - Br1,78, АИ-98-К5-Евро - Br2, дизельное топливо - Br1,78.