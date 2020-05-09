Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на копейку
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Топливо на АЗС в Беларуси с 10 мая дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Белнефтехима".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,68, АИ-95-К5-Евро - Br1,78, АИ-98-К5-Евро - Br2, дизельное топливо - Br1,78.
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