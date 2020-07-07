Топ-8 лучших напитков, которые стоит пить в жаркое лето

Лучше напитка для восполнения баланса жидкости в организме, чем вода, еще не придумали. Но если положенные восемь стаканов ну никак не лезут, у нас для вас хорошая новость: драгоценную влагу можно получить и из других продуктов — эти подходят лучше всего.

Молоко

Молоко на 87% состоит из воды. И, если вы готовы потреблять его в большом количестве, напиток не только поможет избежать обезвоживания в жаркую погоду, но и обеспечит вас хорошим запасом кальция и витамина Д.

Инфузированная вода

Если у вас никак не получается пить воду в чистом виде, попробуйте обмануть организм, приготовив настой из свежих фруктов, овощей и пряных трав. Наши любимые комбинации — лайм с базиликом и огурец с мятой.

Фруктовый сок

Во фруктовых соках около 85% воды. Правда, и сахара в напитке содержится довольно много. Если этот факт вас не смущает (а также отсутствуют какие-либо ограничения по здоровью), пейте соки на здоровье — чтобы избавиться от жажды и пополнить организм полезными витаминами и микроэлементами.

Арбуз

Да, арбуз — это ягода, а не напиток, но, учитывая тот факт, что он на 92% состоит из воды, для защиты от обезвоживания он подходит как нельзя лучше. Это именно тот случай, когда можно одновременно и жажду утолить, и наесться всласть.

Спортивные напитки

Перейдем к «тяжелой артиллерии» — спортивным напиткам с электролитами. Они абсолютно незаменимы, если организму необходимо срочно восполнить баланс жидкости, потерянный в результате интенсивных тренировок или желудочно-кишечных расстройств. В сочетании с высокой температурой воздуха обезвоживание в таких случаях наступает очень быстро.

Чай

Горячий или холодный — решать вам. Но только обязательно без кофеина (это вещество обладает диуретическим свойством — т. е. выводит жидкость из организма). Обратите внимание на настои шиповника, ромашки, мяты и жасмина. Эти травяные чаи обладают мощным антиоксидантным свойством, тонизируют и заряжают энергией, которой не хватает в особенно жаркие дни.

Кокосовая вода

Кокосовая вода по праву заслужила статус супернапитка. В Малайзии и Тайланде ее называют «жизненным соком». И действительно, этот экзотичный для нашей страны продукт прекрасно усваивается и по свойствам превосходит привычную для нас минеральную воду. Напиток на 95% состоит из воды и совсем не содержит сахара, что выгодно отличает его от фруктовых соков. Кокосовая вода прекрасно утоляет жажду — достаточно одного стакана жидкости, чтобы вам несколько часов не хотелось пить.

Растительное молоко

Растительные виды молока — овсяное, соевое, кокосовое, миндальное — выручат вас в том случае, если вы плохо переносите лактозу. Это абсолютно безопасная — и вкусная — альтернатива животному белку. При этом от жары «другое» молоко спасает ничуть не хуже, а благодаря уменьшенной плотности пить его даже проще.