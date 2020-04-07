Топ-5 занятий с детьми на время каникул от спасателей

Оставаясь дома с детьми на несколько дней, перед родителями часто встает вопрос: чем заняться, если все игры пройдены, книги перечитаны, а конструкторы собраны? Самое время подумать о безопасности.

Спасатели представляют занятия, с которыми проведенное дома время поможет не только сберечь здоровье, но и узнать много нового и интересного. Все, что вам понадобится, – это доступ к интернету. Эти способы пойдут на пользу не только детям, но и взрослым!

ТОП-5:

Посмотрите мультсериал МЧС «Волшебная книга».Это 22 серии увлекательных приключений беспокойной Птички, любознательного Зайца, умного Бобра и невезучего Волка!;

Проверьте свои знания в «Тесте по безопасности»;

Скачайте приложение МЧС «Помощь рядом» (Androidи iOS) и улучшайте свои знания правил безопасности при помощи тестов и гайдов;

Если вы родители маленького ребенка – обязательно изучите 3D-карту с опасными для малышей местами в доме. Ее можно найти в приложении МЧС «Помощь рядом»в разделе «Энциклопедия» – «Советы молодым мамам»

Проводите время дома с удовольствием и пользой!