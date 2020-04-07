Топ-5 занятий с детьми на время каникул от спасателей

Оставаясь дома с детьми на несколько дней, перед родителями часто встает вопрос: чем заняться, если все игры пройдены, книги перечитаны, а конструкторы собраны? Самое время подумать о безопасности.
Спасатели представляют занятия, с которыми проведенное дома время поможет не только сберечь здоровье, но и узнать много нового и интересного. Все, что вам понадобится, – это доступ к интернету. Эти способы пойдут на пользу не только детям, но и взрослым!
ТОП-5:
- Посмотрите мультсериал МЧС «Волшебная книга».Это 22 серии увлекательных приключений беспокойной Птички, любознательного Зайца, умного Бобра и невезучего Волка!;
- Проверьте свои знания в «Тесте по безопасности»;
- Загляните в раздел «Мультимедиа по ОБЖ»на сайте 112.by и найдите занятие по душе: посмотрите фильмы, послушайте сказки, поиграйте в игры, разукрасьте раскраски или почитайте книжки от спасателей;
- Скачайте приложение МЧС «Помощь рядом» (Androidи iOS) и улучшайте свои знания правил безопасности при помощи тестов и гайдов;
- Если вы родители маленького ребенка – обязательно изучите 3D-карту с опасными для малышей местами в доме. Ее можно найти в приложении МЧС «Помощь рядом»в разделе «Энциклопедия» – «Советы молодым мамам»
Проводите время дома с удовольствием и пользой!