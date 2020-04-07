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Общество

Топ-5 занятий с детьми на время каникул от спасателей

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Топ-5 занятий с детьми на время каникул от спасателей

Оставаясь дома с детьми на несколько дней, перед родителями часто встает вопрос: чем заняться, если все игры пройдены, книги перечитаны, а конструкторы собраны? Самое время подумать о безопасности.

Спасатели представляют занятия, с которыми проведенное дома время поможет не только сберечь здоровье, но и узнать много нового и интересного. Все, что вам понадобится, – это доступ к интернету. Эти способы пойдут на пользу не только детям, но и взрослым!

ТОП-5:

  1. Посмотрите мультсериал МЧС «Волшебная книга».Это 22 серии увлекательных приключений беспокойной Птички, любознательного Зайца, умного Бобра и невезучего Волка!;

  1. Проверьте свои знания в «Тесте по безопасности»;

  1. Загляните в раздел «Мультимедиа по ОБЖ»на сайте 112.by и найдите занятие по душе: посмотрите фильмы, послушайте сказки, поиграйте в игры, разукрасьте раскраски или почитайте книжки от спасателей;

  1. Скачайте приложение МЧС «Помощь рядом» (Androidи iOS) и улучшайте свои знания правил безопасности при помощи тестов и гайдов;

  1. Если вы родители маленького ребенка – обязательно изучите 3D-карту с опасными для малышей местами в доме. Ее можно найти в приложении МЧС «Помощь рядом»в разделе «Энциклопедия» – «Советы молодым мамам»

Проводите время дома с удовольствием и пользой!

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