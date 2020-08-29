Tesla дала сбой – владельцы машин могут управлять чужими автомобилями в других странах

Несколько владельцев электромобилей Tesla из разных стран пожаловались производителю на ошибку в официальном приложении марки. Они стали видеть чужие электрокары - иногда сразу по несколько штук и из других стран, пишет InsideEVs.

О первом сбое в автомобиле Tesla стало известно еще в апреле. Тогда житель американского Сиэттла увидел в приложении свою Model 3, "затоталенную" еще осенью 2019 года. Приложение разрешило американцу управлять авто, которое ехало по дорогам Украины.

Спустя время о сбое в программе сообщили еще два владельца Tesla.

У жителя Китая внезапно его авто исчезло из приложения, а вместо этого на экране появились пять других машин из Европы. Дистанционный доступ к автомобилям был полностью открыт.

В марте британец купил Model 3 и обнаружил, что на его смартфоне приложение "слетело". Выяснилось, что при этом его авто "обнаружилось" в приложении его коллеги из другого офиса.

Автопроизводитель пока никак не комментировал сбои в своей официальной программе.