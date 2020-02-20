Территориальный центр социального обслуживания населения предоставляет бесплатные услуги няни

Когда в семье появляются двойняшки и тройняшки — это, с одной стороны, счастье в квадрате и даже в кубе, а с другой — двойная и тройная нагрузка на родителей. Услуги частной няни недешевы и не всем по карману, поэтому государство оказывает таким семьям социальную поддержку, в частности предоставляя в соответствии с законодательством бесплатные услуги няни, предусматривающие почасовой уход за малолетними детьми. В Ленинском районе нашего города такую помощь оказывает учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска». С каждым годом услуга няни становится все более востребованной. Так, в 2018 году ею воспользовались 13 семей, в 2019-м — 17, а с начала нынешнего года — уже 15. В чем заключается работа няни?

Няня оказывает помощь в смене белья и подгузника детям, их одевании и раздевании, кормлении, проведении гигиенических процедур, в частности купания. Кроме того, няня играет с малышами, выводит их на прогулку, укладывает спать, сопровождает (с родителями) в поликлинику и многое другое.

Услуги няни предоставляются бесплатно семьям, воспитывающим двоих и более детей, родившихся одновременно, до достижения детьми трехлетнего возраста либо до оформления их в учреждения дошкольного образования; а также неполным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 4-х лет; семьям, воспитывающие двоих и более детей-инвалидов (один из которых в возрасте до 4-х лет); семьям, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) либо родитель в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 группы) до достижения детьми (ребенком) возраста 4-х лет.

Услуги няни могут предоставляться и другим категориям семей, но уже на условиях оплаты. Это семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте от четырех до восемнадцати лет; семьи с детьми в возрасте от четырех до восемнадцати лет, в которых оба родителя (мать (мачеха), отец (отчим)) либо родитель в неполной семье являются инвалидами 1 или 2 группы. Тариф на оказание услуги составляет 60 копеек за 1 час.

Если у Вас возникли вопросы по условиям предоставления услуги няни, дополнительную информацию можно получить у специалистов центра социального обслуживания населения по адресу : ул.К.Либкнехта, д.58, каб. № 206 или по телефону 72-10-86.

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