Территориальный центр Ленинского района напоминает о вреде курения

"Нет ничего проще, чем бросить курить.
Я делал это сотни раз"
О вреде курения знают все. И разговорами о том, что курить – здоровью вредить, сыт не будешь.
На самом деле курение привычка настолько липкая, что даже людям с волевым характером избавиться от нее очень сложно и некоторые бросают начатое на половине пути.
Приносимый сигаретами вред еще усиливается от того, что вы его осознаете. А вы не можете его не осознавать! Надпись на сигаретах «КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ» означает следующее:
- в 90 случаях из 100 курение является причиной возникновения рака легких!
- вредная привычка курить может привести к потере конечностей!
- курение способствует развитию онкологических заболеваний таких органов, как горло, трахея, поджелудочная железа!
- именно никотин становится в 80% причиной инфаркта миокарда в молодом возрасте!
- курение сужает просвет кровеносных сосудов!
- курение вызывает старение кожи, делает ее сухой и морщинистой!
- курение вызывает разрушение зубов!
Иногда женщины опасаются бросать эту вредную привычку, боясь располнеть. Но это напрасно. Если вес и увеличится, что связано с необходимостью компенсации курения более обильной пищей, то не надолго – через два-три месяца вы вполне сможете его нормализовать.
О болезнях, возникающих от курения, можно рассказывать долго. Важно понять, что курение очень вредно для здоровья. Бросить курить – это победа.
Сейчас существует масса эффективных методик избавления от табачной зависимости: гипноз, акупунктура, лазерная терапия. Разработаны специальные пластыри и жевательные резинки.
Не менее важным является очищение организма от накопившихся в нем ядов. Неоценимую услугу вам окажут здесь баня и физические нагрузки, особенно бег трусцой. Главное – как следует пропотеть.
Напоследок хочется сказать, что наше здоровье – в наших руках! Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»