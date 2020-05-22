Территориальный центр Ленинского района напоминает о вреде курения

"Нет ничего проще, чем бросить курить.

Я делал это сотни раз"

О вреде курения знают все. И разговорами о том, что курить – здоровью вредить, сыт не будешь.

На самом деле курение привычка настолько липкая, что даже людям с волевым характером избавиться от нее очень сложно и некоторые бросают начатое на половине пути.

Приносимый сигаретами вред еще усиливается от того, что вы его осознаете. А вы не можете его не осознавать! Надпись на сигаретах «КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ» означает следующее:

в 90 случаях из 100 курение является причиной возникновения рака легких!

вредная привычка курить может привести к потере конечностей!

курение способствует развитию онкологических заболеваний таких органов, как горло, трахея, поджелудочная железа!

именно никотин становится в 80% причиной инфаркта миокарда в молодом возрасте!

курение сужает просвет кровеносных сосудов!

курение вызывает старение кожи, делает ее сухой и морщинистой!

курение вызывает разрушение зубов!

Иногда женщины опасаются бросать эту вредную привычку, боясь располнеть. Но это напрасно. Если вес и увеличится, что связано с необходимостью компенсации курения более обильной пищей, то не надолго – через два-три месяца вы вполне сможете его нормализовать.

О болезнях, возникающих от курения, можно рассказывать долго. Важно понять, что курение очень вредно для здоровья. Бросить курить – это победа.

Сейчас существует масса эффективных методик избавления от табачной зависимости: гипноз, акупунктура, лазерная терапия. Разработаны специальные пластыри и жевательные резинки.

Не менее важным является очищение организма от накопившихся в нем ядов. Неоценимую услугу вам окажут здесь баня и физические нагрузки, особенно бег трусцой. Главное – как следует пропотеть.

Напоследок хочется сказать, что наше здоровье – в наших руках! Ведите здоровый образ жизни и будьте здоровы!

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»