Тепло и местами дождливо ожидается в первой половине недели в Могилевской области

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели температура воздуха повысится на 1-3 градуса. В понедельник – преимущественно без осадков, со вторника опять задождит.

3 августа (понедельник): преимущественно без осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ночью +8_+13°С, днем +21_+26°С.

4 августа (вторник): днем местами кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы.

Ночью +12_+17°С, днем +20_+25°С.

5 августа (среда): местами кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы.

Ночью +12_+17°С, днем +20_+25°С.

В пятницу, 31 июля, погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Вероятность осадков в Могилеве ночью 5-10 %, днем - 70-80%, возможна гроза. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью по области +9_+14°С, в Могилеве +12_+14°С.

Днем +17_+22°С и +19_+21°С, соответственно.

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