Телеканал «Бобруйск 360» рассказал о ситуации с коронавирусом в Бобруйске (видео)
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Фотографии: из архива газеты "Бабруйскае жыццё"
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