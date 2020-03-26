Телеканал «Бобруйск 360» и Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии рассказывают, как уберечь себя от коронавируса
99 0
0
Читайте
также
также
-
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
-
Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
-
В Бобруйске работники соцслужбы и волонтеры доставляют продукты первой необходимости
-
Телеканал «Бобруйск 360» и Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии рассказывают, как уберечь себя от коронавируса
-
Как уберечь пожилых родственников от коронавируса
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости