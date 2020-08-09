Теймураз Бочоришвили отдал голос за стабильность государства
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Директор ОАО "Славянка", Почетный гражданин города Бобруйска Теймураз Бочоришвили голосовал сегодня на участке №10, расположенном в школе №1.
- Каждый гражданин нашей страны обязан проголосовать и принять участие в управлении своего государства. Очень важно выбрать путь за стабильность государства, потому что сегодня и так хватает внешних факторов, которые усложняют нашу жизнь, - высказал мнение Теймураз Николаевич.
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