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Выборы 2020

Теймураз Бочоришвили отдал голос за стабильность государства

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Теймураз Бочоришвили отдал голос за стабильность государства

Директор ОАО "Славянка", Почетный гражданин города Бобруйска Теймураз Бочоришвили голосовал сегодня на участке №10, расположенном в школе №1.

- Каждый гражданин нашей страны обязан проголосовать и принять участие в управлении своего государства. Очень важно выбрать путь за стабильность государства, потому что сегодня и так хватает внешних факторов, которые усложняют нашу жизнь, - высказал мнение Теймураз Николаевич.

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