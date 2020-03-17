Технология покупки и проверки билетов по QR-коду с сегодняшнего дня доступна в Могилеве

Смартфон, приложение Оплати™ и QR-код – именно так с сегодняшнего дня можно оплатить проезд в общественном транспорте еще одного областного центра. Покупка билета займет всего несколько секунд, а его проверка произойдет мгновенно. Могилев – четвертый город страны, где инновационная технология покупки и проверки билетов в электронном виде стала доступна каждому пассажиру.

На смену традиционным бумажным талончикам приходят «smart» билеты. Они хранятся в электронном виде прямо в телефоне. В них содержится вся необходимая информация для контролера и самого пассажира: номер билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дата и время покупки, стоимость проездного документа, а также остановочный пункт, до которого он действителен.

«Это неудивительно. Такой способ оплаты обеспечивает удобство и скорость расчетов для пассажиров. Телефон всегда под рукой, не надо искать мелочь или кондуктора. Все очень быстро и технологично. Вы всегда можете посмотреть статистику: сколько билетов купили, по каким маршрутам ездили, посчитать свои расходы или расходы своей семьи, ­– отметил Андрей Сокирко, заместитель Председателя Правления ОАО «Белинвестбанк». – Технология оплаты проезда по QR-коду не только существенно упростит жизнь горожан, но и позволит сэкономить значительные ресурсы транспортным организациям города. Нет необходимости устанавливать дорогостоящее оборудование, сокращаются затраты на эквайринг. Для покупки билета достаточно только наклейки с QR-кодом в транспортном средстве и смартфона с приложением Оплати™, которое является частью ЭкоСистемы нашего банка».

Воспользоваться мобильным платежным сервисом Оплати™, а значит и инновационной системой оплаты проезда сможет любой житель Беларуси, независимо от того, клиентом какого банка он является. Установив приложение на свой смартфон, необходимо навести камеру на наклейку с QR-кодом, который размещен в салоне автобуса. Причем вам не придется пробираться сквозь весь салон к кондуктору, камера на телефоне считывает QR-код с расстояния до двух метров.

Проверка билета осуществляется также быстро. Пассажир через приложение Оплати™ сканирует QR-код контролера, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, под ним появится соответствующая надпись.

С 17 марта в Могилеве рассчитаться по QR-коду за проезд можно на нескольких автобусных и троллейбусных маршрутах. Пока к системе подключено только несколько единиц техники, но постепенно количество будет увеличиваться. Так, например, в Борисове с момента внедрения инновационной технологии (прошло чуть более месяца) к системе подключено уже 43 % автопарка. К концу марта эта цифра приблизится к 100%.

Между тем возможность приобретения билетов – это лишь одна из функций Оплати™. «Мы не делаем отдельное транспортное приложение. Мы создаем универсальный сервис. Человек с нашим электронным кошельком сможет пользоваться не только любыми транспортными средствами в нашей стране, где мы внедряемся оплату по QR-коду, он сможет оплачивать товары или услуги в организациях торговли и сервиса. Мы хотим, чтобы наши граждане чувствовали себя комфортно и могли воспользоваться приложением везде», – рассказал представитель разработчика сервиса, заместитель директора компании LWO по техническим вопросам Кирилл Талейко.

В самой ближайшей перспективе технология продажи и проверки билетов в электронном виде появится в Гродно, Бресте, Пинске, Молодечно, Жодино, Барановичах и Новополоцке.