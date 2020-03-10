Театр сообщает об изменениях в репертуаре

13 марта в 18:00 спектакль "Сделка на миллион" отменяется.

15 марта в 12:00 вместо музыкальной сказки о царе Салтане и прекрасной царевне Лебеди состоится спектакль "Волшебный корабль".

Влюбившись в царевну Забаву, трубочист Иванушка хочет, чтобы она стала его женой. Но у отца царевны другие планы – он мечтает выдать царевну замуж за более выгодную партию. Ей становится богатый Полкан. Забава не любит Полкана, и обещает выйти замуж за того, кто построит волшебный корабль. Иванушке предстоит построить корабль раньше Полкана и разгадать секрет его управления. Коварный злодей и отец царевны будут делать все, чтобы Забава никогда не вышла замуж за Иванушку. Но с помощью своего доброго характера, он найдет союзников, которые помогут ему добиться своего.