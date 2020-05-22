Театр приглашает посмотреть сказку «Кот в сапогах» в записи
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Ничто не может помешать встрече театра с нашими маленькими зрителями!
Театр предлагает посмотреть сказку «Кот в сапогах», которая учит не унывать, верить в собственные силы, проявлять смекалку и быть храбрым.
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