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Театр приглашает посмотреть сказку «Кот в сапогах» в записи

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Театр приглашает посмотреть сказку «Кот в сапогах» в записи

Ничто не может помешать встрече театра с нашими маленькими зрителями!

Театр предлагает посмотреть сказку «Кот в сапогах», которая учит не унывать, верить в собственные силы, проявлять смекалку и быть храбрым.

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