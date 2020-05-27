0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Театр драмы и комедии Бобруйска с 19 июня ждет зрителей каждую пятницу и выходные

45 0

Театр драмы и комедии Бобруйска с 19 июня ждет зрителей каждую пятницу и выходные

Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича  с  19 июня ждет  зрителей каждую пятницу и выходные. В репертуаре - вечера поэзии со стихами Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, спектакли «Старая зайчиха», «Москоу Дримин» и «Тень Гамлета». Для маленьких зрителей покажут интерактивную сказку «Маленькие истории большой семьи», также 21 и 27 июня их ждет премьера  «Дом для поросят».

В театре приняты все меры по охране здоровья зрителей - введен специальный режим дезинфекции помещений,  установлены дозаторы с антисептиком для рук, регулярно проводится дезинфекционная обработка ручек дверей, перил лестниц и полов. А в зрительном зале, фойе и туалетных комнатах постоянно работает вытяжная система вентиляции.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости