Театр белорусской драматургии готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда
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Республиканский театр белорусской драматургии продолжит знакомить зрителей с самыми интересными постановками из своего видеофонда в рамках проекта «РТБДом».
Как сообщает пресс-служба театра, на YouTube-канале учреждения культуры 11 июня можно увидеть спектакль "Вар'ятка".
12 июня вниманию зрителей будет представлен спектакль "Сталіца Эраўнд" (запись 2017 года).
13 июня можно увидеть спектакль "Бетон".
Кроме того, 10 и 11 июня (среда, четверг) состоится персональный показ спектакля "Ліфт" (запись 2014 года). Для просмотра нужно купить билет. После оплаты вы получите ссылку на спектакль.
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