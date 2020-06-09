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Театр белорусской драматургии готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда

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Театр белорусской драматургии готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда

Республиканский театр белорусской драматургии продолжит знакомить зрителей с самыми интересными постановками из своего видеофонда в рамках проекта «РТБДом».

Как сообщает пресс-служба театра, на YouTube-канале учреждения культуры 11 июня можно увидеть спектакль "Вар'ятка".

12 июня вниманию зрителей будет представлен спектакль "Сталіца Эраўнд" (запись 2017 года).

13 июня можно увидеть спектакль "Бетон".

Кроме того, 10 и 11 июня (среда, четверг) состоится персональный показ спектакля "Ліфт" (запись 2014 года). Для просмотра нужно купить билет. После оплаты вы получите ссылку на спектакль.

mogilevnews.by

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