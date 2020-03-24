ТЦСОН Первомайского района оказывает бесплатные услуги по сопровождению инвалидов

Услуга по сопровождению инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению на безвозмездной основе оказывается в учреждении социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска».

Что в себя включает услуга:

- специалист Центра сопровождает человека с инвалидностью от места проживания до необходимого пункта назначения и обратно, находясь рядом в течение необходимого времени: в учебные заведения, места трудоустройства, в местные исполнительные и распорядительные органы, юридические консультации и т.д.;

- оказывает помощь в передвижении по лестнице, преодолении бордюров, проезжей части, пользовании транспортом и т.д.

На бесплатной основе оказывается:

людям с инвалидностью 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению, за которыми официально не оформлено лицо осуществляющее уход.

Приглашаем Вас воспользоваться данной услугой,

подробная информация по тел. 72 73 97.

Мария Капустина, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»