ТЦСОН Первомайского района оказывает бесплатные услуги по сопровождению инвалидов

Услуга по сопровождению инвалидов 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению на безвозмездной основе оказывается в учреждении социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска».
Что в себя включает услуга:
- специалист Центра сопровождает человека с инвалидностью от места проживания до необходимого пункта назначения и обратно, находясь рядом в течение необходимого времени: в учебные заведения, места трудоустройства, в местные исполнительные и распорядительные органы, юридические консультации и т.д.;
- оказывает помощь в передвижении по лестнице, преодолении бордюров, проезжей части, пользовании транспортом и т.д.
На бесплатной основе оказывается:
людям с инвалидностью 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению, за которыми официально не оформлено лицо осуществляющее уход.
Приглашаем Вас воспользоваться данной услугой,
подробная информация по тел. 72 73 97.
Мария Капустина, заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска»