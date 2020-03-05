ТЦСОН Первомайского района ищет семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни
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Золото не случайно считается драгоценным металлом – ведь оно не тускнеет со временем, не теряет своих качеств, так и семья, дожившая вместе до золотой свадьбы (50 лет супружества), не только не потеряла искренности чувств, но и приобрела новые – взаимопонимание и дружбу. По народному поверью пятидесятилетие супружества – это Золотой юбилей, большой торжественный праздник, поэтому и отмечать его нужно на должном уровне.
В мае состоится чествование, приуроченное к Международному Дню Семьи. В отделе ЗАГС пройдет торжество для супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2020 год должен являться юбилейным. Приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Первомайского района. Запись участников ведется до 1 апреля по телефонам (80225) 72 73 75, +375(44)7299245 (будние дни до 17.00).
В рамках Международного дня семьи (май) и дня пожилых людей (октябрь, либо ко дню матери) торжество проходит на безвозмездной основе для граждан. Обращайтесь, с удовольствием разделим с Вами радость Вашего юбилея!