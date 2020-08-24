ТЦСОН Ленинского района возобновил деятельность отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» возобновило деятельность отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. В отделении работают кружки разной направленности: спортивной, интеллектуальной, художественной, познавательной.

В центре функционирует кружок декоративно-прикладного искусства «Талант». Многие пожилые люди считают, что заниматься художественным творчеством могут только одаренные личности. Это заблуждение. Не нужно бороться с собой и своими желаниями. Не важно, как работать с рисунком, главное получать удовольствие от работы. У людей, увлекающихся рисованием, значительно расширяется круг общения, в процессе рисования детально изучается окружающий мир, передаются ощущения на бумаге или холсте. Это самый лучший метод, который позволяет установить связь между чувствами и идеями.

В отделении работает клуб любителей вокально-хорового пения «Гармония». Песня помогает нам общаться, дружить, сопереживать и помогать друг другу в любых вопросах и проблемах. Творческий коллектив радует зрителей народными песнями, дарит присутствующим хорошее настроение и положительные эмоции. И, конечно же, праздничные мероприятия в отделении не проходят без замечательных эмоциональных выступлений своих артистов.

Работа кружка здорового образа жизни «Фитнес и аэробика» пользуется огромной популярностью среди посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Занятия по фитнесу и аэробике, скандинавской ходьбе проводятся для граждан, достигших 60-летнего возраста и старше. Физические нагрузки в пожилом возрасте стимулируют работу органов дыхания и ускоряют циркуляцию крови по сосудам, улучшают снабжение крови кислородом, нормализуют давление. Правильно составленная программа тренировок с учетом возрастных изменений и под руководством опытных сертифицированных инструкторов улучшит работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, укрепит опорно-двигательный аппарат, значительно повысит эмоциональный фон.

Задумайтесь… и вперед к здоровому образу жизни без ограничений в возрасте.

А насколько важно в век информационно-коммуникационных технологий идти в ногу со временем. И в этом направлении помощь окажут в центре, где функционирует кружок «Любознательный» по обучению работе на компьютере, пользованию мобильным телефоном и планшетом.

Большой популярностью у посетителей дневного отделения для граждан пожилого возраста пользуется кружок любителей немецкого и английского языков «Лингвист», задачами которого являются формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей пожилых людей, элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме, приобщение пожилых людей к новому социальному опыту с использованием иностранных языков: знакомство с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения.

Одной из основных направляющих развития человека в любом возрасте является информационное пространство. Клуб «Литературное кафе» объединяет любителей интеллектуальных видов деятельности и любителей литературы. В рамках клуба проходят часы общения, конкурсы чтецов, литературные гостиные, что способствует значительному расширению кругозора и познания участников клуба.

С интересом проходят занятия в шахматно-шашечном кружке «Победа», в котором занимаются любители настольных игр (шахматы, шашки).

Продолжается реализация проекта «Профилактика деменции», целью которого является достижение активного долголетия граждан за счет организации и проведения комплекса мероприятий по содействию повышения качества жизни и продлению активного долголетия через повышение образовательного уровня, организацию регулярной физической активности, тренировки памяти, консультационной поддержки.

В этой статье мы постарались осветить основные направления работы в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

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