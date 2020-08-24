ТЦСОН Ленинского района Бобруйска проведет прямую линию
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27 августа с 9.00. до 11.00 состоится «Прямая линия» по вопросу: «Предоставление транспортных услуг, оказываемых специальным транспортным средством «социальное такси», на
бесплатной основе инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при 3 и 4 степени утраты здоровья и лицу, сопровождающему инвалида».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования
учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Лапаник Ольга Федоровна.
Телефон прямой линии: 72-18-91.
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