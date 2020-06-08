Таможня информирует: временный ввоз без платежей на 18 месяцев

С 01 июня 2020 г. вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29 апреля 2020 г. № 45 (далее – Решение № 45), которое внесло изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017г. № 109 «О некоторых вопросах применения таможенной процедуры временного ввоза (допуска)», касающиеся сроков временного ввоза товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)

Согласно действующим изменениям в отношении товаров, помещенных в период с 1 марта по 31 октября 2019 г. под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), без уплаты таможенных пошлин, налогов, установлен предельный срок их нахождения и использования в количестве 18 месяцев. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.

Данное продление сроков распространяется на такие товары как: контейнеры, поддоны, иные виды многооборотной тары и упаковки, образцы товаров, рекламные материалы и фильмы, товары, временно ввозимые для демонстрации на выставках, ярмарках, международных встречах, и другие. Полный перечень определены в пунктах 1-17,19-22, 24, 28, 29 и 37 Перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 331.

Более подробно ознакомиться с текстами указанных актов законодательства можно на официальных интернет-сайтах Государственного таможенного комитета Республики Беларусь и Евразийской экономической комиссии или на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

По материалам Могилевской таможня