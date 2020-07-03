Там, где всегда тепло. В Бобруйске открылся 8-й детский дом семейного типа

Детский дом семейного типа открылся сегодня в Бобруйске. Уютный коттедж, расположившийся на улице Комсомольской, стал теплым очагом для семьи Светланы Карахановой и Петра Петрушко, воспитывающих 8 детей: 2 своих и 6 приемных.

Это 8 детский дом семейного типа в городе.

Поздравить родителей и ребят в этот праздничный день пришли почетные гости: председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев, начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская, Владимир Гацко, Вера Широкая, епископ Бобруйский и Быховский Серафим.

– Дорогие друзья, уважаемые новоселы, бобруйчане, хочу поздравить всех в первую очередь с Днем Независимости Республики Беларусь, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, – обратился к присутствующим Александр Студнев. – Уважаемые новоселы, благодарен вам за то, что вы понимаете всю ответственность, которую взяли на себя, а мы, как городская власть, понимаем, что необходимо вам. Сегодня в такой праздник по хорошей традиции мы открываем детский дом семейного типа. Уверен, что он и его стены будут наполнены радостью и смехом детей, которые твердо знают: они под защитой родителей.

– Очень символично, что в этот день, когда над нашей страной установилось мирное небо, открывается детский дом семейного типа, – отметила Светлана Караханова. – Наши отцы, деды, прадеды воевали и отдавали жизни за то, чтобы их дети, внуки, правнуки были счастливы. И сегодня те детки, которые были лишены детства, получили свой дом. Огромную благодарность мы хотим выразить государству, председателям горисполкома и облисполкома. Мы с мужем смогли построить свою семью, вырастить детей и сегодня мы готовы поделиться нашей любовью с другими детьми. Мы знаем, что 3 июля будем праздновать не только День Независимости, это будет двойной праздник – еще и день рождение нашей большой семьи.

В этот день родителям и детям вручили много подарков: денежные сертификаты на покупку мебели и бытовой техники, мультиварку и другое. А после поздравлений гости проследовали в новый дом, чтобы поближе познакомиться с членами большой и дружной семьи…