Талисманом ЧМ -2021 по хоккею выбрали Ежика Спайки

Талисманом чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году пройдет в Беларуси и Латвии, избран Ежик Спайки.

Такое решение было озвучено на торжественной церемонии презентации официального талисмана чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ 2021 года, которая состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК Беларуси.

На звание главного символа предстоящего планетарного форума претендовали более ста работ от представителей Беларуси и Латвии. Заявки на участие в конкурсе присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея. Вниманию общественности было представлено 30 работ, вошедших в шорт-лист конкурса. Из их числа звездное жюри и определило главный символ предстоящего чемпионата.

С белорусской стороны участие в выборе талисмана принимали наставник минского "Динамо" Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ2 Шура, чемпион UFC Андрей "Питбуль" Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской - президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис "Magic" Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.

Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на Годовом конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Турнир с 7 по 23 мая 2021 года примут столицы обеих стран.