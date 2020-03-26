Тактику диктует весна. В Бобруйске обновятся дороги и дворы

Обновятся дороги…

Весна в этом году наступила, можно сказать, вслед за осенью. Но это не значит, что бесснежные зимние месяцы не сказались на качестве дорожного покрытия – его нужно ремонтировать как ямочно, так и сплошным асфальтированием.

Как сообщила начальник отдела внешнего благоустройства УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Ирина Савельева, к ремонту городских улиц дорожники приступят в третьей декаде марта. Перечень того, что нужно будет сделать, пока уточняется, но работы предстоит немало. В приоритете будут дороги, по которым осуществляется движение общественного транспорта, подъездные пути к образовательным и медицинским учреждениям. Если в прошлом году планировалось выполнить работы по текущему ремонту улиц на площади 9,5 тысячи квадратных метров, то в нынешнем уже 16 тысяч «квадратов» будут охвачены как ямочным ремонтом, так и установкой «Тайфун».

Кстати, план 2019 года был значительно перевыполнен. Второе рождение получили улицы Свердлова, Шевченко, Каменского, которые в ходе капитального и текущего ремонтов «оделись» в асфальтобетонное покрытие. За счет поступления средств из республиканского дорожного фонда были отремонтированы улицы Чонгарская, Парковая, Кирпичная, Клубная, Кирова, которые являются продолжением республиканских автомобильных дорог. В рамках строительства магистральной теплотрассы были заасфальтированы улицы Свердлова и Сакко.

С наступлением тепла работы уже начинаются. Так, на прошлой неделе бригада БУКДДЭП укладывала асфальт на территории детского сада на улице Ванцетти. Запущен асфальтобетонный завод предприятия, который будет обеспечивать дорожными смесями потребности БУКДДЭП и других организаций.

…и дворы

Как и в предыдущие годы, не обойдут вниманием дворовые территории. На балансе БУКДПОЖФ Ленинского и Первомайского районов 673 двора общей площадью 3 миллиона 352 тысячи квадратных метров. Чуть более трети из этого числа – 918955 «квадратов» – составляют асфальтированные территории.

В 2019 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 24,9 тысячи квадратных метров дворовых территорий, из них сплошным асфальтированием – порядка 21,7 тысячи в 29 дворах. Кроме того, произведены ремонт и установка 1611 единиц оборудования на детских игровых и спортивных площадках, более 600 скамеек и урн, отремонтированы 138 хозяйственных площадок и 42 контейнерные, 8 площадок для выгула домашних животных. Были также благоустроены 48 дворов с установкой детского оборудования, скамеек и урн, отремонтированы цоколи и входные группы жилых домов.

По информации начальника отдела по эксплуатации жилищного фонда УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Ады Пытько, в 2020 году нужно отремонтировать 40 тысяч квадратных метров дворового асфальта. Кроме того, запланированы ремонт 207 единиц оборудования хозяйственных площадок, 1651 единицы оборудования детских и спортивных площадок, обрезка 762 деревьев и кустарников, ремонт контейнерных площадок и дворовых уборных.

Скоро город расцветет

В озеленении Бобруйска в этом году планируется создание новой ландшафтной композиции «Шахматная доска» в сквере на площади Победы. Будут выполнены работы по текущему ремонту газонов на Георгиевском проспекте. Подвесные цветочные вазы появятся вдоль Георгиевского проспекта и улицы Минской. В скором времени горожане смогут любоваться цветочными композициями из гиацинтов и тюльпанов на площадях Ленина, Победы, улице Минской, на круглой клумбе на Советской. Будут высажены цветы к предстоящему празднованию Дня Победы возле памятников и мемориалов на улицах Интернациональной, Социалистической, Кирова, Димитрова, Горелика, Ванцетти и других.

Всего на клумбах города планируется высадить более 500 тысяч цветов различного ассортимента, сообщил директор БУКДДЭП Юрий Горбаков.

Ярко и экономно

В Бобруйске освещено 93,1 процента улиц, тогда как социальный стандарт – не менее 80. 24 часа в сутки предприятие «Горсвет» проводит мониторинг работы осветительного оборудования.

По данным начальника СПЭЭСНО «Горсвет» Игоря Урбановича, в эксплуатации сейчас 11929 светильников, из них 7909 – светодиодные. Общая протяженность сетей уличного освещения составляет 522 километра. По программе «Энерго­сбережение-2019» на улицах установлено 5743 светодиодных светильника взамен старых. Благодаря этому удалось снизить общую энергонагрузку в несколько раз, ведь потребляемая мощность одного светодиодного светильника составляет 130 ватт в час, в то время как натриевого – 250. Но и старым светильникам нашлось применение: они эксплуатируются в качестве подменного фонда. В 2020 году планируется произвести замену 4020 обычных светильников на светодиодные.

Во всех парках и скверах установлены так называемые «Пушкинские» фонари и торшерного типа, лампы в которых в этом году тоже будут заменены на светодиодные. Кстати, за последний год не зафиксировано ни единого случая ремонта светильников и замены фонарей, связанного с вандализмом.

Износился? Заменят

На начало этого года в Бобруйске эксплуатировалось 898 лифтов. Не сек­рет, что они неизбежно подвергаются старению, узлы и механизмы изнашиваются, кабины приобретают неприглядный вид. В таких случаях их замена становится важной необходимостью.

Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» установлено, что лифты, отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями технического регламента не позднее 2020 года. Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы в городе предусмотрена замена 270 лифтов со сроком эксплуатации 25 и более лет. Этот показатель планомерно выполняется.

Как сообщил заместитель генерального директора УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Сергей Шевелев, за 2017-2019 годы в жилфонде Бобруйска заменили 198 пассажирских лифтов. В этом году необходимо заменить 72 лифта до 30 сентября. Проектно-сметная документация на замену 31 лифта прошла государственную экспертизу, закуплено лифтовое оборудование, выбрана подрядная организация, ведутся строительно-монтажные работы. Нормативный срок замены лифтов – два месяца, их установку планируется завершить до 30 апреля.

Замена старого лифта на новый в зависимости от количества остановок (9-12 этажей) и предполагаемого вида работ обходится от 52 до 75 тысяч рублей. В эту сумму входят не только стоимость оборудования, но и разработка проекта, оплата комплекса работ по демонтажу старого и монтажу нового лифтового оборудования.

На данный момент объявлены процедуры по выбору организации на разработку проектно-сметной документации по замене еще 41 пассажирского лифта. В этом году начнут также выполнять работы по подключению в лифтах систем видеонаблюдения.