Сжиганию мусора – нет!

Желание человека избавиться от мусора нередко становится причиной пожаров. Перед тем как бросить горящую спичку в кучу мусора, задумайтесь… Чего в итоге окажется больше – пользы или вреда?

При сжигании объем отходов уменьшается, но полностью не исчезает – остается зола с высокой концентрацией опасных и токсичных веществ. Нетокорые токсичные отходы становятся еще более токсичными, чем до сжигания.

При сжигании мусора образуются ядовитые вещества – диоксины, которые наносят серьезный вред природе и здоровью человека. Диоксины способны накапливаться в организме человека, вызывая кожные заболевания, нарушения функционирования иммунной, гормональной, нервной систем, явлются причиной злокачественных образований и пороков развития.

Сегодня основным путем решения проблемы постоянного роста образования отходов является вторичная переработка. А сортировка отходов – это путь, по которому должен следовать каждый.

Не сжигайте мусор! Обнаружив пожар, примите незамедлительные меры к его тушению подручными средствами. При невозможности потушить пожар своими силами – срочно сообщите о нем в МЧС по телефонам 101 и 112.

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