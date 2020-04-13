Свыше 400 тысяч деревьев высажено в рамках акции «Неделя леса» на территории Бобруйского лесхоза

На территориях всех 12 лесничеств Бобруйского лесхоза проведены работы в рамках республиканской акции «Неделя леса». Основная часть посадочного материала высажена в Мирадинском, Бобруйском и Домановском лесничествах.

В рамках акции посажено 406 тысяч деревьев на площади 76 гектаров, сообщили в лесхозе. Кроме того активно велись работы по уборке лесных массивов и зон отдыха -- убрано 27 «кубов» мусора.

В работах были задействованы 327 работников лесхоза и 178 человек из числа педагогов, учащейся молодежи, работников МЧС, Следственного комитета, Департамента охраны, ПУ «Бобруйскгаз», межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций.