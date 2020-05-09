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Святую память бережно храним! В День Победы в Бобруйске возложили цветы и венки
75 лет Великой Победы

Святую память бережно храним! В День Победы в Бобруйске возложили цветы и венки

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