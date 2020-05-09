Святую память бережно храним! В День Победы в Бобруйске возложили цветы и венки
41 0
0
Читайте
также
также
-
Спасибо, Thank you, Merci, Danke: как в Европе отметили 75-летие окончания Второй мировой войны
-
Святую память бережно храним! В День Победы в Бобруйске возложили цветы и венки
-
Поздравление председателя Бобруйского горисполкома с Днем Победы
-
Защитникам Отечества! Новый памятный знак открылся сегодня у административного корпуса ОАО «Белшина»
-
Возложение цветов и венков на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости