Священнослужители окропили Бобруйск святой водой

­На протяжении тысячелетий люди обращались к животворящему кресту. Благодаря страданиям Христа Спасителя он стал символом победы жизни над смертью.

31 марта в кафедральном соборе Святителя ­ Николая состоялся молебен с малым чином освящения воды. Священнослужители совершили молитву по многочисленным просьбам верующих жителей Бобруйска в том числе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

По окончанию службы настоятель кафедрального собора Святителя Николая иерей Сергий Гусар, настоятель Сретенского храма протоиерей Иоанн Коляда, настоятель Ильинского храма протоиерей Виктор Смычник прошли крестным ходом вокруг города, останавливаясь у каждого поклонного креста. Священнослужители окропили город святой водой, чтобы Господь сохранял его жителей.