Своя квартира в Бобруйске с выгодной рассрочкой на 3 года! Рассказываем, где, за сколько и когда можно забрать ключи*

Лето – лучшее время для покупки собственной недвижимости. ОАО «Гомельский ДСК» сделало приобретение квартиры в новом доме на проспекте Строителей,92 более доступным. Заключаете договор, вносите первоначальный взнос – и получаете ключи от вашей квартиры.

16-этажный дом расположен в микрорайоне №7. Застройщики не случайно выбрали этот интенсивно развивающийся район. Рядом с домом находится торговый центр, строится физкультурно-оздоровительный комплекс. До еще одного супермаркета, кафе, отделений почты и банка чуть меньше километра. В нескольких остановках находится поликлиника №7. В радиусе километра детские сады и школы, библиотека. В двух минутах ходьбы ближайшая остановка. Около жилого дома пролегает несколько маршрутов автобусов и троллейбусов.

Высотное здание построено по передовым технологиям из современных материалов, что гарантирует не только необходимую прочность конструкции, но и положительно влияет на показатели энергоэффективности. Панели, которые использовались при сооружении наружных стен, утеплены. А это значит, что в отопительный период затраты на оплату коммунальных услуг уменьшатся, ведь дом лучше сохраняет тепло. Кроме того, здесь установлены малошумные скоростные лифты, подключены все инженерные коммуникации. Произведена внутренняя отделка мест общего пользования. На входе в подъезд установлена утепленная металлическая дверь с домофоном.

Особое внимание застройщики уделили благоустройству придомовой территории. Здесь есть пешеходные дорожки и тротуары, проложены широкие проезды для авто жильцов и спецтранспорта. Во дворе высадили деревья и декоративные растения, установили фонари. Предусмотрены парковочные места.

Площадь квартир

Всего в доме 80 квартир с тщательно продуманными планировками. Площадь однокомнатных квартир – от 40 кв. м., двухкомнатных квартир – от 60 кв. м., а трехкомнатных квартир – от 83 кв. м.

Продажи осуществляются без отделочных работ. Однако в стоимость недвижимости входит установка:

– унитаза;

– приборов учета электроэнергии, горячей и холодной воды, тепла;

– входных стальных дверей;

– окна из профиля ПВХ с двухкамерным стеклопакетом;

– витражи из алюминиевого профиля, рамы лоджий из ПВХ профиля.

Рассрочка от застройщика – это покупка квартиры без процентов и переплат, неизменная цена на весь период рассрочки без привязки к иностранным валютам.

Вы вносите 50% от стоимости квартиры, а остальную сумму выплачиваете равными частями ежемесячно в течение максимально возможного срока рассрочки – трех лет. Таким образом, получится ровно 36 ежемесячных выплат.

Условия предоставления рассрочки на три года:

– Нужен только Ваш паспорт и личное присутствие.

– Оплата и расчет только в белорусских рублях.

– Неизменная цена на весь период рассрочки.

Стоимость 1 кв. метра составляет 1 207,87* рублей (*цена указана без учета скидки).

Общая стоимость квартир:

1-й – от 48 797,95 рублей (ежемесячный платеж от 664,33 рублей в месяц).

2-й – от 73 800,86 рублей (ежемесячный платеж от 1 008,24 рублей в месяц).

3-й – от 100 615,57 рублей (ежемесячный платеж от 1 397,44 рублей в месяц).

Больше информации о способах приобретения можно получить в отделе продаж по телефонам:

+375 (232) 53-53-00

+375 (33) 633-44-99

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