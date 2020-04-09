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Общество

Существенных осадков в ближайшее время в Беларуси не ожидается

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Существенных осадков в ближайшее время в Беларуси не ожидается

Существенных осадков в ближайшее время в Беларуси не ожидается, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ближайшее время существенных осадков на территории республики не ожидается, что обусловит дальнейшее снижение запасов почвенной влаги", - отметили в Белгидромете.

По данным агрометеорологов, уже почти месяц в стране наблюдается мало осадков. В сочетании с низкой относительной влажностью воздуха и контрастным температурным режимом это способствует потере почвенной влаги. За последние дни увеличились площади со слабым увлажнением верхнего слоя почвы.

В то же время на большей территории страны еще сохраняется хорошее увлажнение, что позволяет хозяйствам проводить весенние полевые работы. Температура почвы повысилась, однако в конце недели она будет понижаться.

belta.by

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