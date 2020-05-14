Судебные эксперты поздравили «Бабруйскае жыццё» с профессиональным праздником

Приятным сюрпризом стал сегодня визит руководства Бобруйского межрайонного комитета судебных экспертиз РБ в редакцию газеты "Бабруйскае жыццё", а в особенности для ее сотрудницы Виктории Сепсалёвой. Временно исполняющий обязанности начальника Бобруйского межрайонного отдела государственного комитета судэкспертиз РБ, подполковник юстиции Сергей Киреев и заместитель начальника, подполковник юстиции Егор Кундиков поздравили коллектив редакции с прошедшим профессиональным праздником - Днем печати. А Виктории Григорьевне вручили благодарность "За эффективное содействие управлению Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области в решении возложенных на него задач", подписанную начальником управления полковником юстиции Ярославом Иосифовичем Федоринчиком.

В свою очередь редакция газеты благодарит всех сотрудников областного управления и Бобруйского межрайонного отдела за поздравления, а также за актуальную, полезную и интересную информацию. Надеемся и на дальнейшее плодотворное сотрудничество. С вами всегда приятно работать, вы настоящие профессионалы!