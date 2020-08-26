Студия изобразительного искусства «Радуга» приглашает юных бобруйчан на занятия

Объявляется дополнительный набор на 2020-2021 учебный год.

Приглашаются дети и подростки в возрасте с 6 до 14 лет , желающие изучать основы рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, участвовать в творческих конкурсах, выставках и культурных проектах ОО «Радуга», Белорусской ассоциации ЮНЕСКО, Белорусского фонда мира, других объединений и организаций в стране и за рубежом; подготовка в СУЗы и ВУЗы по программе: рисунок, живопись, композиция.

Набор в объединение проводится в августе-сентябре 2020 года с 9.00 до 17.00 (кроме воскресенья). Предварительная запись с 1 августа.

Собеседование и прием проводятся по личному приглашению, зачисление – по письменному заявлению родителей (попечителей).

Детям старше 10 лет желательно иметь с собой рисунки, изделия прикладного искусства – авторские работы.

Количественный набор в группы - ограничен. Начало занятий с 1 сентября.

Каждому, зачисленному в изостудию «Радуга», вручается специальное издание «АЗБУКА» (бел. яз.) в рисунках юных художников «Радуги» – Дипломант ЮНЕСКО и МИД РБ

Наш адрес: ул. Октябрьская, 119-а, (здание спортивно-культурного комплекса).

Проезд общественным транспортом до остановок:

«Больница», «Стадион «Спартак», «ул.Пролетарская»

Предварительная запись по телефонам: 70-83-19 (студия)

с 1 августа – в студии масочный режим моб. т. (029) 668-71-30(velcom) – руководитель Мотин Игорь Владимирович

Приглашают посетить выставку ИЗО-студии «Радуга» до 10 сентября.