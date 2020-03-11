Строительство бобруйского небоскреба близится к завершению. Покупайте квартиры в белорусских рублях без привязки к доллару!*
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132 квартиры, 19 этажей, 58 метров в высоту и всего один подъезд – в центре Бобруйска строится самый высокий дом. Эта «свечка» отличается от остальных многоэтажек, потому неудивительно, что большая часть квартир уже забронирована. Строится она из панелей КПД, а не из монолита. Это существенно удешевляет проект и, соответственно, квадратные метры будущих квартир. Применение же современных материалов делает высотку одной из самых теплых и энергоэффективных.
Чем уникален бобруйский небоскреб?
Мы не стали ходить вокруг да около, а взяли и заглянули на строительную площадку, чтобы узнать у представителя компании-застройщика Алексея Терехова, чем супервысотка будет радовать жильцов.
Одним из несомненных плюсов дома является его расположение в центре города. Школы, детские сады, крупные супермаркеты, отличное транспортное сообщение – как говорится, все под рукой и в шаговой доступности. А какой вид будет открываться на город!
Стоит отметить, что такой проект высотки реализуется в Бобруйске впервые. До этого его успешно воплотили в Минске и Гомеле. Сейчас стройка на Горького, 41, близится к завершению – уже монтируют технический этаж.
– 19-этажка типовой серии
Б.111-Моз90-1.13 Мозырского домостроительного комбината, – рассказывает Алексей Александрович. – Дом будет отличаться современными планировкой и архитектурой. Уже установлены два лифта – пассажирский на 400 килограммов и грузовой на тонну. Уникальны квартиры на первом этаже: у каждой индивидуальный вход. Вы сможете почувствовать дух частного дома. Можно также использовать квартиру под ведение частного бизнеса.
Отдельным входом будет удобно пользоваться клиентам, при этом никто не помешает другим жильцам. Все сделано согласно пожарным нормам, потому вносить коррективы не нужно. Цена за такую квартиру отличается и составит 1440 рублей за квадратный метр.
Что касается комнат. Каждая имеет цельную плиту перекрытия, которая позволяет добиться ровных потолков без стыков и перепадов. Наружные и внутренние стеновые панели имеют заводскую готовность под оклейку обоями, а места в санузлах и кухнях – под керамическую плитку. Особое внимание застройщик уделил индивидуальному учету тепловой энергии. В каждой квартире на каждом радиаторе установят терморегулятор. Если на несколько дней вы захотите уехать, можно полностью перекрыть подачу тепла, на чем существенно сэкономить.
Запланировано и сплошное остекление балконов начиная с четвертого этажа. Нижний стеклопакет будет затонирован зеркальной пленкой, чтобы никто не смог следить за вами с улицы, установят и специальное металлическое ограждение. Акцент застройщики делали не только на квартирах. На каждом этаже будет организовано общее помещение в десять квадратов, где вы сможете оставить велосипед или коляску, чтобы не занимать пространство квартиры. Доступ к своего рода кладовой будет только у жильцов вашего этажа.
Возле дома планируется оборудовать парковку на 60 машиномест, въезд и выезд на которую будут осуществляться через шлагбаум. Рядом с супервысоткой установят детскую площадку. Кстати, дом оснастят видеокамерами, потому вся территория, а также подъезд, лифт, парковка и детская площадка будут под наблюдением. Установив на смартфон специальное приложение, вы сможете в режиме онлайн следить за происходящим вокруг. Уникальный дом отличается и безбарьерной средой: везде есть понижения, имеется пандус.
Возле дома планируется оборудовать парковку на 60 машиномест, въезд и выезд на которую будут осуществляться через шлагбаум. Рядом с супервысоткой установят детскую площадку. Кстати, дом оснастят видеокамерами, потому вся территория, а также подъезд, лифт, парковка и детская площадка будут под наблюдением
Из «однушки» в «двушку»? Легко!
Спрос на недвижимость с приемлемыми для комфортной жизни метражами остается на высоком уровне. Этому способствует и выгодная цена квадратного метра, ведь в просторных квартирах она ниже, чем в тесных, но дорогих в плане стоимости квадратного метра «малометражках». Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в «свечке» уже разлетелись как горячие пирожки, однокомнатные тоже ждут своих хозяев. К слову, их осталось не так много, ведь бобруйчане по достоинству оценили все плюсы однокомнатных квартир площадью 48 квадратных метров.
Квартира за небольшие деньги – это взвешенный вклад в будущее. Молодые пары осознают, что со временем семья будет расти, а значит появится необходимость в расширении жилищного пространства. Продажа и покупка новой квартиры, переезд и ремонт – все это уйма потерянного времени и большой стресс для семьи. Поэтому лучше сразу купить жилье «с запасом». Так, жилая комната в 20 метров дает возможность зонировать пространство так, как будет удобно вам. При малых вложениях вместо однокомнатной квартиры вы получите двухкомнатную. А еще кухня, объединенная с балконом за счет витражных остекленных в пол дверей, легко превращается в уютную гостиную. Застройщики позаботились о том, чтобы преобразовать помещение было удобно. Стандартная кухня имеет площадь 6-7 квадратов, в то время как в высотке она составляет 12,37. Огромный балкон в 6,15 квадратных метра дает возможность еще больше расширить пространство. Кстати, за балкон вы оплачиваете только 4,3 квадратных метра, остальные застройщики дарят в подарок.
Несомненный плюс однокомнатной квартиры в том, что ни один квадратный метр жилплощади не будет пустовать. Коридор настолько удобен и просторен, что из его части можно сделать гардеробную комнату, при этом останется много свободного места и для установки шкафа в прихожей.
Но самое главное: компания продает квартиры только в белорусских рублях, а это значит, что привязки к доллару нет и вы не переплатите за свои квадратные метры. Например, максимальная стоимость однокомнатной квартиры составит 58555 белорусских рублей.
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УНП 790778763
Что почем?
Из 132 квартир в доме по 57 однокомнатных (48 кв. м) и двухкомнатных (62 кв. м) и 18 трехкомнатных площадью 81 кв. м.
Цена 1 кв. м = 1195 бел. руб. на 3-17-м этажах при 100% оплате собственными средствами или по кредиту «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОАО «АСБ Беларусбанк».
АКЦИЯ!!! Квартиры №19 (48,89 м2), №40 (48,89 м2) при 100% оплате за счет собственных средств без использования кредита «Ипотека с нами» в рамках партнерской программы с ОАО «АСБ Беларусбанк» – 1100 бел. руб.
Цена 1 кв. м = 1250 бел. руб. на 2-м этаже при 100% оплате собственными средствами или по кредиту «Ипотека с нами». Цена 1кв. м = 1440 бел. руб. на 1-м этаже при 100% оплате.
Более подробную информацию можно получить по телефону: +375(29) 691-00-60.