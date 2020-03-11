Строительство бобруйского небоскреба близится к завершению. Покупайте квартиры в белорусских рублях без привязки к доллару!*

Мы не стали ходить вокруг да около, а взяли и заглянули на строительную площадку, чтобы узнать у представителя компании-застройщика Алексея Терехова, чем супервысотка будет радовать жильцов.

Одним из несомненных плюсов дома является его расположение в центре города. Школы, детские сады, крупные супермаркеты, отличное транспортное сообщение – как говорится, все под рукой и в шаговой доступности. А какой вид будет открываться на город!

Стоит отметить, что такой проект высотки реализуется в Бобруйске впервые. До этого его успешно воплотили в Минске и Гомеле. Сейчас стройка на Горького, 41, близится к завершению – уже монтируют технический этаж.

– 19-этажка типовой серии

Б.111-Моз90-1.13 Мозырского домостроительного комбината, – рассказывает Алексей Александрович. – Дом будет отличаться современными планировкой и архитектурой. Уже установлены два лифта – пассажирский на 400 килограммов и грузовой на тонну. Уникальны квартиры на первом этаже: у каждой индивидуальный вход. Вы сможете почувствовать дух частного дома. Можно также использовать квартиру под ведение частного бизнеса.

Отдельным входом будет удобно пользоваться клиентам, при этом никто не помешает другим жильцам. Все сделано согласно пожарным нормам, потому вносить коррективы не нужно. Цена за такую квартиру отличается и составит 1440 рублей за квадратный метр.

Что касается комнат. Каждая имеет цельную плиту перекрытия, которая позволяет добиться ровных потолков без стыков и перепадов. Наружные и внут­ренние стеновые панели имеют заводскую готовность под оклейку обоями, а места в санузлах и кухнях – под керамическую плитку. Особое внимание застройщик уделил индивидуальному учету тепловой энергии. В каждой квартире на каждом радиаторе установят терморегулятор. Если на несколько дней вы захотите уехать, можно полностью перекрыть подачу тепла, на чем существенно сэкономить.

Запланировано и сплошное остек­ление балконов начиная с четвертого этажа. Нижний стеклопакет будет затонирован зеркальной пленкой, чтобы никто не смог следить за вами с улицы, установят и специальное металлическое ограждение. Акцент застройщики делали не только на квартирах. На каждом этаже будет организовано общее помещение в десять квадратов, где вы сможете оставить велосипед или коляску, чтобы не занимать пространство квартиры. Доступ к своего рода кладовой будет только у жильцов вашего этажа.

Возле дома планируется оборудовать парковку на 60 машиномест, въезд и выезд на которую будут осуществляться через шлагбаум. Рядом с супервысоткой установят детскую площадку. Кстати, дом оснастят видео­камерами, потому вся территория, а также подъезд, лифт, парковка и детская площадка будут под наблюдением. Установив на смартфон специальное приложение, вы сможете в режиме онлайн следить за происходящим вокруг. Уникальный дом отличается и безбарьерной средой: везде есть понижения, имеется пандус.