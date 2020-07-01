Строительство арендного жилья в Беларуси

По данным Министерства архитектуры и строительства, арендное жилье составляет примерно 3,5% от всего жилфонда страны. Таким жильем пользуются как те, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и те, кому по работе необходимо его предоставлять.

Новым постановлением "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья" расширен перечень категорий работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья. К ним добавились работники здравоохранения, педагогические работники, сотрудники сферы культуры, а также те, кто обеспечивает паллиативный уход за больными.

Подробнее о строительстве арендного жилья в Беларуси рассказали представители Министерства архитектуры и строительства, ОАО "МАПИД".