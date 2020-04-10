Страшное ДТП в Бобруйске: столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси (дополнено)

10 апреля около 19.40 сотрудники МЧС, ГАИ и скорой помощи уже работали на месте ДТП.

Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси случилась на перекрестке пр-та Георгиевского и улицы Минской.

От удара маршрутка легла на бок. По информации ГАИ, медработники осмотрели людей, все живы и уже отпущены домой. В салоне находились 5 человек.

Стало известно, что маршрутка двигалась по улице Минской со стороны Октябрьской, а легковушка со стороны улицы Гоголя в сторону Георгиевского проспекта.