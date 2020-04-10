Страшное ДТП в Бобруйске: столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси (дополнено)
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10 апреля около 19.40 сотрудники МЧС, ГАИ и скорой помощи уже работали на месте ДТП.
Авария с участием легкового автомобиля и маршрутного такси случилась на перекрестке пр-та Георгиевского и улицы Минской.
От удара маршрутка легла на бок. По информации ГАИ, медработники осмотрели людей, все живы и уже отпущены домой. В салоне находились 5 человек.
Стало известно, что маршрутка двигалась по улице Минской со стороны Октябрьской, а легковушка со стороны улицы Гоголя в сторону Георгиевского проспекта.
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