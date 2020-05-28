Стоимость «шенгена» для белорусов снижается до 35 евро

Страны - члены Евросоюза (ЕС) утвердили соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между ЕС и Беларусью. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает ТАСС.

- Сегодня Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Беларусью , - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, ранее соглашения одобрил Европарламент. Теперь стороны должны обменяться ратификационными грамотами и тем самым завершить процедуру ратификации документов.

Соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после этого. Предполагалось, что это может произойти в июне, однако сейчас понятно, что сроки вступления в силу соглашений сдвигаются как минимум на июль.

Белорусская сторона ратифицировала соглашения еще в апреле: 2 апреля их одобрили Палата представителей и Совет Республики Национального собрания, 9 апреля законы о ратификации соглашений подписал Президент.

Соглашение по визам предусматривает снижение стоимости «шенгена» для белорусов до 35 евро. Многие визовые процедуры станут проще, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки - до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

Беларусь и ЕС начали переговоры по соглашениям о визах и реадмиссии в 2014 году. Однако по ряду причин согласовать документы стороны быстро не смогли и подписали их 8 января 2020 года. Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

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