Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая

Самолет Минобороны Ил-76 с медицинской гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь, в составе груза - сто кислородных концентраторов.

Это уже четвертая доставка гуманитарного груза для Беларуси, которая проводится по решению Президента и в соответствии с постановлением правительства. На борту Ил-76 - средства медицинского назначения, общий вес груза - 22 т.

На снимке: разгрузка гуманитарной помощи.