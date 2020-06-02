Сто кислородных концентраторов доставили в Беларусь из Китая
belta.by 19 0
Самолет Минобороны Ил-76 с медицинской гуманитарной помощью из Китая прибыл в Беларусь, в составе груза - сто кислородных концентраторов.
Это уже четвертая доставка гуманитарного груза для Беларуси, которая проводится по решению Президента и в соответствии с постановлением правительства. На борту Ил-76 - средства медицинского назначения, общий вес груза - 22 т.
На снимке: разгрузка гуманитарной помощи.
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