Ставка рефинансирования снижается до 8,75% с 19 февраля

Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10% до 9,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8% до 7,75% годовых.

Эти решения были приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля. Следующее заседание запланировано на 13 мая 2020 года.

Как считают в Нацбанке, решение о снижении ставки рефинансирования будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.

В прошлый раз ставка рефинансирования в Беларуси была снижена 20 ноября - с 9,5% до 9% годовых.

belta.by