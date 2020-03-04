Статус новоселов приобрели 223 многодетные семьи в Бобруйске в 2019 году
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Статус новоселов приобрели 223 многодетные семьи в Бобруйске в 2019 году. Об этом сообщили в отделе строительства Бобруйского горисполкома.
С использованием господдержки в соответствии с Указом №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» многодетные семьи построили 253 квартиры (свыше 15 тысяч м кв. жилья).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, построили 16 квартир. Молодые семьи, имеющие двоих несовершеннолетних детей, стали владельцами 143 квартир, а семьям с детьми-инвалидами построено с господдержкой 22 квартиры.
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