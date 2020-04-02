Стартовал прием заявок на журналистскую Премию имени Михаила Городецкого

В Могилевской области стартовал прием заявок на Премию имени ветерана журналистики Михаила Городецкого. Творческий конкурс на лучшую публикацию в печатных СМИ по итогам 2019 года объявила Могилевская областная организация общественного объединения «Белорусский союз журналистов». Об этом рассказали в секретариате областной организации «БСЖ».

В конкурсе могут участвовать члены Могилевской областной организации ОО «БСЖ», работающие в печатных средствах массовой информации Могилевской области. Для участия принимаются материалы различных жанров, опубликованные в СМИ с 1 января по 31 декабря 2019 года.

- При определении победителя жюри будет учитывать творческий уровень публикаций и иллюстраций, их стиль, важность и актуальность поднятых проблем в целом; раскрытие образа нашего современника как яркой, индивидуальной личности, способной быть положительным и убедительным примером для других; степень эффективности публикаций и конструктивности их воздействия на читательскую аудиторию, - рассказали организаторы премии.

Один участник может представить на конкурс несколько творческих работ, но не более трех. Победитель определяется один и будет награжден Дипломом Могилевской областной организации ОО «БСЖ» и денежной премией.

Материалы на конкурс принимаются по 20 апреля 2020 года. Присылать их можно как почтой на адрес: 212030, г.Могилев, ул.Первомайская, 89, к.66, Могилевская областная организация ОО «БСЖ» (с пометкой «Конкурс. Городецкий»), так и по электронной почте mogved@gmail.com (с аналогичной пометкой). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(0222) 63-71-12.

Премия имени Михаила Городецкого вручается ежегодно. Михаил Николаевич Городецкий – уроженец деревни Заболотье Могилевского района, посвятивший работе в СМИ Могилевщины («За Радзiму!», «Могилевская правда», «Вестник Могилева») более четырех десятков лет.