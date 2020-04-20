Стартовал новый челлендж от МЧС

Каждый желающий может сделать любое задание 112 раз при этом записав его на видео и выложив в социальные сети с хэштегами #мои112 и #помощьрядом. Спасатели неспроста выбрали цифры «112», ведь это номер экстренного вызова. Также спасатели в своем видео рекламируют мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», посредством которого можно получить ряд полезной информации в таких рубриках как: что делать?; первая помощь; карта неблагоприятных явлений; проверь себя; Белорусское общество красного креста; Белорусское добровольное пожарное общество и энциклопедия.

Устанавливайте мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и участвуйте в челлендже #МОИ112