Стартовал новый челлендж от МЧС
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Стартовал новый челлендж от спасателей МЧС Беларуси #мои112.
Каждый желающий может сделать любое задание 112 раз при этом записав его на видео и выложив в социальные сети с хэштегами #мои112 и #помощьрядом. Спасатели неспроста выбрали цифры «112», ведь это номер экстренного вызова. Также спасатели в своем видео рекламируют мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», посредством которого можно получить ряд полезной информации в таких рубриках как: что делать?; первая помощь; карта неблагоприятных явлений; проверь себя; Белорусское общество красного креста; Белорусское добровольное пожарное общество и энциклопедия.
Устанавливайте мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и участвуйте в челлендже #МОИ112
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