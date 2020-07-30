Стало известно расписание матчей молодежной женской сборной Беларуси на ЧЕ по волейболу

Стало известно расписание матчей молодежной женской сборной Беларуси на ЧЕ-2020 по волейболу. Турнир пройдет в Зенице (Босния и Герцеговина) и Осиеке (Хорватия) 22-30 августа. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.

Подопечные Ольги Пальчевской и Бориса Коляды, попавшие в Группу I, базирующуюся в Зенице, откроют состязания 22 августа матчем против дружины Италии (начало встречи в 21.30 по минскому времени). Затем волейболистки из Беларуси сразятся с дружинами Сербии (23 августа, 19.00), Словакии (24 августа, 16.30), Польши (26 августа, 16.30) и Боснии и Герцеговины (27 августа, 19.00).

Во второй группе, которая свои матчи будет проводить в Хорватии, играют сборные Хорватии, России, Турции, Германии, Болгарии и Франции.

В Зенице 29-30 августа пройдут полуфиналы и решающие встречи в борьбе за медали. Осиек в те же сроки примет матчи утешительного турнира среди дружин, претендующих на 5-8 места.

belta.by