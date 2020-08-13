Стали известны лауреаты Национальной литературной премии 2019 года

На пресс-конференции в Доме прессы были названы имена победителей главного творческого конкурса страны для литераторов – Национальной литературной премии.

Начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич рассказал, что в этом году на конкурс было представлено 80 книг, вышедших в 2019 году. Из них к состязанию допущено 64. Председатель жюри, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах отметила высокий уровень поданных на конкурс произведений. В номинации «Проза» было 14 претендентов, победил Владимир Степан с книгой «Хвалі», увидевшей свет в издательстве «Мастацкая літаратура». В номинации «Поэзия» лучшим признан Валерий Гришковец, его книга избранного «Остаюсь навсегда» представлена на конкурс издательством «Беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі». Лучшим произведением для детей и юношества признана книга-квест Катерины Ходасевич-Лисовой «Ключ ад вялікай каштоўнасці». В номинации «Критика и литературоведение» победила книга о белорусских писателях XII-XVII вв. Ивана Саверченко «Магия слова». Многие конкурсные книги публицистики были посвящены теме Великой Отечественной войны и краеведению. Лауреатом стал Игорь Прокопович с книгой «Поставщина» серии «Падарожжа па родным краі» издательства «Беларусь». Номинация «Дебют», предназначенная открывать новые имена, отметила сборник стихов Ольги Никитенко «Сузор’е птушкі”.

Второй год подряд в номинации “Драматургия” победители не определены.

Награды лауреатам будут вручены 6 августа, во время празднования Дня белорусской письменности в Белыничах.