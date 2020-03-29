США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19
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Государственный департамент США решил оказать Беларуси помощь в размере $1,3 млн. Деньги будут выделены на нужды здравоохранения, сообщается на официальном сайте ведомства.
Средства выделены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции: подготовку лабораторий, диагностику COVID-19, поддержку технических экспертов, информирование о рисках во время пандемии и другие мероприятия.
Всего Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) выделили $274 млн на помощь десяткам стран мира в связи с пандемией COVID-19. $23,4 млн предоставлено ВОЗ и ЮНИСЕФ.
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