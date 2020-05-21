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COVID-19

США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19

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США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19

США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19. Такая информация размещена на сайте Государственного департамента США, сообщает БЕЛТА.

Финансовая помощь предназначена для сферы здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторных систем, активизации выявления случаев заражения коронавирусом, усиления эпидемиологического надзора и других мероприятий.

США в связи с пандемией также выделили средства целому ряду стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.

belta.by

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