США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19
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США выделили Беларуси $1,7 млн на борьбу с COVID-19. Такая информация размещена на сайте Государственного департамента США, сообщает БЕЛТА.
Финансовая помощь предназначена для сферы здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторных систем, активизации выявления случаев заражения коронавирусом, усиления эпидемиологического надзора и других мероприятий.
США в связи с пандемией также выделили средства целому ряду стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Карибского бассейна.
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