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Спорт

Спортсмены Могилевской области заняли второе общекомандное место на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

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Спортсмены Могилевской области заняли второе общекомандное место на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

На минском стадионе  «Динамо» завершился открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике, собравший сильнейших спортсменов республики.

Представители Могилевской области завоевали 17 золотых, 9 серебряных, 5 бронзовых медалей и заняли второе общекомандное место. Чемпионами страны стали Анна Терлюкевич (спортивная ходьба на 5000 и 10000 метров), Илья Костюченко и Анастасия Шайкова (бег на 400 м  с барьерами), Вячеслав Скудный (бег на 3000 м с препятствиями и на 5000 м), Татьяна Шабанова (бег на 3000 м с препятствиями), Кристина Тимановская (бег на 100 и 200 м), Илья Карнаухов (бег на 800 и 1500 м), Нина Савина (бег на 10000 м), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Егор Ховратович (бег на 400 м с барьерами), Светлана Серова (метание диска), Владислав Булахов (прыжок в длину), Екатерина Корнеенко (бег на 5000 м).

Владислав Булахов назван также в числе шести лучших спортсменов турнира.

Первое место в общекомандном зачете соревнований заняли спортсмены Гродненской области, на третьем месте легкоатлеты Брестчины.

mogilevnews.by

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